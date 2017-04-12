Президент США Дональд Трам возможно использует термин "геноцид" в выступлении 24-го апреля, считает директор Института востоковедения Национальной академии наук Армении, академик Рубен Сафрастян. "Не исключаю, что Трамп произнесет слово "геноцид", особенно если этого захочет его дочь Иванка Трамп, чье влияние очень велико", - сказал Сафрастян на пресс-конференции в среду, передает АМИ “Новости-Армения”. Группа американских конгрессменов из Республиканской и Демократической партий выступила с призывом в адрес президента США Дональда Трампа должным образом почтить память жертв Геноцида армян в традиционном заявлении 24 апреля. При этом Сафрастян отметил, что сегодня никто не может сказать точно, каким будет заявление Трампа 24 апреля. "Никто не знает, даже сам Трамп. Тем более, что он никогда не делал заявлений по армянской тематике. А армянский вопрос не входит в круг национальных интересов США", - сказал в среду журналистам Сафрастян. Но при этом эксперт отметил, что Трамп является человеком, подверженным влияниям.