Глава курдской общины Армении: Благодаря конституционной реформе стала возможна представленность нацменьшинств в парламенте

Благодаря конституционным изменениям в Армении вновь появилась возможность представленности нацменьшинств в парламенте. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции руководитель курдской общины в РА Князь Хасанов. Он также отметил, что до распада Советского Союза (СССР) у курдской общины были представители в законодательном органе (Верховный Совет). «Мы благодарны властям РА, которые дали нам возможность быть представленными в Национальном Собрании. Это честь, как для представителей нацменьшинств, так и для НС РА», – подчеркнул К. Хасанов.

По его словам, в парламенте они смогут представить основные вопросы и задачи вокруг 11 групп нацменьшинств, проживающих в Армении. «Мы представим вопросы образования, культуры и ряд других – бытовых вопросов. Кроме этого мы сможем участвовать также при создании и принятии законов», – отметил он. В свою очередь, председатель ассирийского союза Армении «Атур» Арсен Михайлов отметил, что их община неоднократно выражала благодарность властям РА за их гуманное и уважительное отношение к общине. «Мы сейчас чувствуем нас еще более обязанными. Иметь представителей в парламенте особенно важно также и для представителей нашей общины. Волнующие нас вопросы отныне смогут получить быстрое и справедливое решение. Мы не будем поднимать вопросы политического характера, наши вопросы и задачи носят чисто этнический и культурный характер», – отметил А. Михайлов. Отвечая на вопрос, на самом ли деле среди представителей нацменьшинств нет оппозиционеров, председатель курдской общины сказал: «Где бы ни находились нацменьшинства, они должны быть лояльны к действующей власти, ведь все вопросы и основные задачи они решают именно с помощью властей. Мы попросту не можем быть оппозицией, поскольку по всем вопросам обращаемся к государству». В свою очередь Асен Михайлов сказал, что в общине есть сторонники оппозиционных сил, однако, их не так много. Напомним, 6 декабря 2015 года, в Армении проходило голосование по Проекту изменений в Конституцию РА, вынесенного на всенародный референдум. Как сообщил глава ЦИК РА Тигран Мукучян, за реформу проголосовали 825622 избирателя (63,35% участников референдума или 32,17% включенных в список избирателей). Против высказались 421593 человека (32,35% участников или 16,42% включенных в избирательные списки).