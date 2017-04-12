Минобороны НКР сообщает о более 25 нарушениях перемирия

ВС Азербайджана 11-го апреля и в ночь на 12-е апреля нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения с ВС Арцаха более 25 раз, сообщает пресс-служба Министерства обороны Республики Арцах(Нагорно-Карабахской Республики). За указанный период противник из стрелкового оружия различных калибров произвел по армянским позициям около 400 выстрелов. “Подразделения Армии обороны НКР воздержались от ответных действий, продолжая уверенно выполнять поставленную перед ними боевую задачу”, – говорится в сообщении.