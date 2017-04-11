Министры ИД Армении и Грузии подвели итоги отношений

Между Арменией и Грузией нет проблем, а есть вопросы, которые решаются посредством взаимных усилий, заявил министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян по итогам переговоров со своим грузинским коллегой Михеилом Джанелидзе. Текст заявления Эдварда Налбандяна размещен на сайт внешнеполитического ведомства Армении. “Символично, что год назад господин Джанелидзе был первым высокопоставленным иностранным гостем, которого мы приветствовали в новом здании министерства иностранных дел. После у нас было много встреч как в Тбилиси, так и в рамках международных форумов”, - отметил Налбандян, приветствуя главу МИД Грузии в Ереване. По словам главы МИД Армении, постоянный интенсивный диалог с господином Джанелидзе предоставляет возможность для обсуждения широкого спектра вопросов двусторонней повестки дня, а также для продвижения наших усилий, направленных на укрепление и углубление нашего сотрудничества. Эдвард Налбандян сообщил, что в ходе встречи речь зашла о процессе реализации договоренностей, достигнутых между руководителями двух стран. “В последние годы армяно-грузинские отношения пережили значительное развитие и продвигаются в духе взаимовыгодного сотрудничества. Обе стороны периодически повторяют, что между Арменией и Грузией нет проблем, а есть вопросы, которые решаются посредством взаимных усилий. Наша сегодняшняя встреча еще одно подтверждение этому”, - отметил Налбандян. По его словам, диалог заинтересованных сторон относительно региональной стабильности является важным компонентом армяно-грузинского взаимодействия. “Мы с удовлетворением отметили прогресс в сфере экономического сотрудничества, эффективную деятельность межправительственной комиссии. Мы обсудили многочисленные вопросы, связанные с расширением сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, туристической областях, развитием транспортной инфраструктуры. Коснулись усовершенствования существующей между нашими странами всесторонней договорно-правовой базы, которая на сегодняшний день включает в себя более восьми десятков документов”, - сообщил глава МИД Армении. Он также отметил, что в ходе беседы были затронуты проблемы, волнующие армянскую общину Грузии, и шаги, направленные на их решение. Налбандян представил своему грузинскому коллеге предпринимаемые Арменией и странами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ совместные усилия по созданию соответствующих условий с целью продвижения переговорного процесса по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта. “В этом контексте мы придаем важность постоянной поддержке со стороны Грузии деятельности сопредседателей Минской группы ОБСЕ”, - подчеркнул глава МИД Армении. В ходе встречи обсуждались также ряд актуальных региональных и международных вопросов. Министр иностранных дел Грузии Михеил Джанелидзе назвал 2017-й год особым для армяно-грузинских отношений. В этом году двустороннему сотрудничеству исполняется четверть века. Он подчеркнул, что Армению и Грузию связывают многовековые дружеские отношения. "2017 - особый год для двусторонних отношений. Мы отмечаем 25-летие установления дипломатических отношений. За эти годы благодаря совместным усилиям удалось добиться развития основанного на доверии взаимовыгодного сотрудничества", - заявил Джанелидзе по итогам переговоров с главой МИД Армении Эдвардом Налбандяном в Ереване. Глава МИД Грузии поздравил армянский народ с успешным проведением парламентских выборов. В ходе сегодняшней встречи стороны обсудили все основные направления сотрудничества, подчеркнули стремление к дальнейшей интенсификации политического диалога. Джанелидзе сообщил, что обсуждались перспективы сотрудничества в сфере транспорта, энергетики, туризма, культуры, образования, искусства и т.д.. "Констатировано наличие у Грузии и Армении большого потенциала, который не используется, в частности, важность использования транзитного потенциала двух стран в реализации совместных проектов в сфере транспорта и логистики с использованием инфраструктур черноморских портов", - отметил Михаил Джанелидзе. По его словам, на встрече особое внимание было уделено региональным вызовам, необходимости сохранения стабильности и мира в регионе. Стороны также коснулись процесса евроинтеграции Грузии и сотрудничества в рамках инициативы "Восточное партнерство»" Глава МИД Грузии приветствовал завершение переговоров между Арменией и ЕС вокруг нового рамочного соглашения. "Мы выразили готовность к периодическим встречам и продолжению взаимных визитов на высшем уровне. Я вновь подтверждаю готовность к содействию в реализации достигнутых договоренностей", - подчеркнул Джанелидзе.