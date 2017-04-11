Главы государств Организации Договора о коллективной безопасности 14 апреля проведут неформальную встречу в Бишкеке. Об этом заявил сегодня журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости. «Неформальная встреча глав государств - членов ОДКБ состоится в эту пятницу в Бишкеке», - сказал Дмитрий Песков. 14 апреля в Бишкеке запланировано также проведение заседания Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В ЕАЭС входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан и Россия, в ОДКБ - Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.Ранее сообщалось, что на встрече в апреле состоится процедура назначения генсеком ОДКБ представителя Армении.
Главы государств ОДКБ 14 апреля проведут встречу в Бишкеке
- Страна - 11 Апреля 2017, 15:14