Главы государств ОДКБ 14 апреля проведут встречу в Бишкеке

Главы государств Организации Договора о коллективной безопасности 14 апреля проведут неформальную встречу в Бишкеке. Об этом заявил сегодня журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Неформальная встреча глав государств - членов ОДКБ состоится в эту пятницу в Бишкеке», - сказал Дмитрий Песков. 14 апреля в Бишкеке запланировано также проведение заседания Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

В ЕАЭС входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан и Россия, в ОДКБ - Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

Ранее сообщалось, что на встрече в апреле состоится процедура назначения генсеком ОДКБ представителя Армении.