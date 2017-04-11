АРФД ведет с РПА переговоры о коалиции

АРФД по вопросу о коалиции проводит переговоры с РПА. Об этом сегодня заявил журналистам в парламенте руководитель фракции АРФД Армен Рустамян. «Предполагается, что сотрудничество, о котором вам известно, должно быть продолжено, потому что, в конце концов, оно было бессрочным, без обговоренного формата, и обусловлено решением конкретных задач. А большинство этих задач пока не решены», отметил Рустамян. Он сказал, что речь идет не о портфелях, а о сотрудничестве нового качества. Говоря о целесообразности сотрудничества с РПА, Армен Рустамян заявил, что в Армении приходится пользоваться для решения задач теми инструментами, которые имеются. Результаты выборов говорят о том, что успеха добились силы, которые пошли на сотрудничество. Если и были приняты какие-то законы или решения, то в сотрудничестве с властью, отметил он.