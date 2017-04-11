Минобороны Арцаха сообщает о более 50 нарушениях перемирия

ВС Азербайджана 10-го апреля и в ночь на 11-е апреля нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения с ВС Арцаха более 50 раз, сообщает пресс-служба Министерства обороны Республики Арцах(Нагорно-Карабахской Республики). За указанный период противник из стрелкового оружия различных калибров произвел по армянским позициям порядка около 1620 выстрелов. “Подразделения Армии обороны Арцаха удерживают полный контроль над ситуацией на передовой, продолжая надежно оборонять боевые позиции”, – говорится в сообщении.