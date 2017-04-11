Замглавы МИД Армении: Варварства Азербайджана в ходе апрельской агрессии против Арцаха – следствие безнаказанности за преступления в Мараге

Заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян выступил с комментарием по поводу 25-й годовщины трагедии в Мараге. “Этот день символизирует одну из самых мрачных, однако не столь известную страницу карабахской войны, когда ровно 25 лет назад азербайджанская сторона своими действиями грубейшим образом попрала международное гуманитарное право”, - цитирует комментарий Шаварша Кочаряна пресс-служба МИД Армении. Шаварш Кочарян напомнил, что 10-го апреля 1992 года азербайджанские омоновцы разрушили и сожгли деревню Марага самоопределившейся Республики Арцах, заживо сожгли и с нечеловеческой жестокостью замучили до смерти мирных жителей, а других взяли в плен, при этом судьба некоторых из них до сих пор неизвестна. “На несколько часов оказавшиеся под азербайджанским контролем жители деревни пережили такие жестокость и варварства, которые в действительности соответствуют всем критериям преступления против человечества. Безнаказанность совершенного в Мараге преступления способствовала формированию атмосферы вседозволенности и продолжению осуществления новых преступлений. Варварские действия, совершенные вооруженными силами Азербайджана в ходе прошлогодней апрельской агрессии против Арцаха, являются неопровержимым подтверждением этому”, - отмечается в комментарии.