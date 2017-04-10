Заседание парламента Армении не состоялось из-за отсутствия кворума

В понедельник, 10 апреля, стартовали четырехдневные заседания одиннадцатой сессии Национального Собрания Армении пятого созыва: однако сегодняшнее заседание не состоялось из-за отсутствия кворума. Зарегистрировались всего 16 депутатов, в то время как для обеспечения кворума необходимо присутствие 66 парламентариев. Об этом сообщает Panorama.am. Как заявила вице-спикер парламента Армении Эрмине Нагдалян, в соответствии со ст. 44 Закона РА «Регламент Национального Собрания», регистрация депутатов продолжается до обеспечения кворума, но не более 3 часов. Если кворум не обеспечивается, то заседания в этот день считаются не состоявшимися. То есть если сегодня до 15:00 число зарегистрированных депутатов не составит 66, заседание не состоится. Напомним, четырехдневные заседания НС Армении 20-23 марта также не состоялись из-за отсутствия кворума. Отметим, ранее Грайр Товмасян заявил, что первое заседание нового парламента Армении состоится 27 апреля.