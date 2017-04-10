Минувшие сутки на линии соприкосновения прошли относительно спокойно

Ситуация на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских противоборствующих сил 9-го апреля и в ночь на 10-е апреля была относительно спокойной, сообщает пресс-служба Министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики). Азербайджанские ВС нарушили режим прекращения огня около 30 раз. Противник из стрелкового оружия различных калибров произвел по армянским позициям более 250 выстрелов. “Подразделения Армии обороны Арцаха в основном воздержались от ответных действий, продолжая уверенно нести боевое дежурство”, – отмечается в сообщении.