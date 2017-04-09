ЦИК подвел окончательные итоги выборов

ЦИК Армении на внеочередном заседании 9 апреля подвел окончательные итоги голосования по состоявшимся 2 апреля парламентским выборам.

Согласно окончательным данным с 2009 избирательных участков, блок «Выход» набрал 122 065 голосов, «Свободные демократы» - 14 739, «Армянское возрождение» - 58 265, Блок «Царукян» - 428 836, блок «Конгресс – НПА» - 25 950, Республиканская партия Армении – 770 441, Коммунистическая партия Армении – 11 741, блок «Оганян-Раффи-Осканян» - 32 508, АРФД – 103 048.

Число недействительных бюллетеней – 6675, общее число погрешностей – 2052.

В голосовании приняли участие 1 млн 575 тыс 786 граждан из имеющих право голоса 2 млн 588 тыс 468 граждан, или 60,93% избирателей.

В выборах приняли участие 5 партий и 4 блока. В парламенте будут представлены две партии – РПА и АРФД, и два блока – «Царукян» и «Выход». РПА получит 58 мандата, блок Царукян - 31, блок Выход - 9 и АРФД - 7.