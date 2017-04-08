Блоки ОРО и Царукян также отказались участвовать в выборах мэра Еревана

Только что блок Царукян распространил сообщение, в котором заявляется об отказе участвовать в выборах Совета старейшин Еревана в мае этого года. Блок Царукян считает, что не готов предложить серьезную программу развития столицы, и открывает путь для конкуренции другим силам. Напомним, что блок ОРО также отказался от участия в выборах. Ранее с подобными заявлениями выступили АРФД и Армянское возрождение. Фактически, за места в Совете старейшин будут бороться РПА с нынешним мэром Тароном Маркаряном, блок «Елк» с Николом Пашиняном и новая партия «Еркир цирани» Заруи Постанджян».