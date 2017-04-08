Конгресс попытается еще раз

Стало известно, что блок АНК-НПА обратился в ЦИК и Конституционный суд с требованием признать недействительными парламентские выборы 2 апреля. В заявлении блок перечислил нарушения, которые и позволили им обратиться в высокие инстанции.

Помнится, АНК был в авангарде формата 4+4+4, в котором власти, оппозиция и представители гражданского общества обсуждали проект Избирательного кодекса. Обсуждались прежде всего механизмы контроля.

По итогам обсуждений власти удовлетворили большинство требований, и АНК назвал это своей победой. Более того, представители АНК утверждали, что принятые благодаря их усилиям Избирательный кодекс и механизмы контроля позволяют провести хорошие выборы.

Фактически, уже до выборов АНК легитимизировал Избирательный кодекс и выборы, призвав принять в них участие, а теперь обращается в КС.

Армянский национальный конгресс набрал на выборах 26 тыс. голосов, или 1,66%. Таков итог «победного шествия» партии. Шествия, которое сопровождается оказанием сервиса властям, «диалогами», демагогией и оправданиями.

Когда в 2012 году АНК вошел в парламент, отвечая на требования сложить мандаты, новоиспеченные депутаты заявляли, что они 5 лет будут внутри власти и не дадут ей покоя. Видимо, они решили попытаться в последний раз. Если Конституционный суд примет иск, то первое заседание парламента состоится на 20 дней позже намеченного. Может, это тоже в рамках «диалога»?

На этих выборах власти пошли на новые преступления. А те, кто так или иначе приняли в этом участие? Разве они не соучастники?