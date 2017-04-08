Минобороны Арцаха сообщает об очередном минометном обстреле с азербайджанской стороны

ВС Азербайджана 7-го апреля и в ночь на 8-е апреля нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения с ВС Арцаха более 20 раз, сообщает пресс-служба Министерства обороны Республики Арцах(Нагорно-Карабахской Республики). За указанный период противник из стрелкового оружия различных калибров произвел по армянским позициям порядка 230 выстрелов. В северо-восточном направлении линии соприкосновения азербайджанские ВС применили также 60-миллиметровый миномет (1 снаряд). “Подразделения Армии обороны Арцаха воздержались от ответных действий, продолжая уверенно нести боевое дежурство”, – отмечается в сообщении.