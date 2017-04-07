"Конгресс-АНК" оспорит в ЦИК и КС Армении результаты выборов

Возглавляемый первым президентом Армении Левоном Тер-Петросяном блок Армянский национальный конгресс - Народная партия Армении (Конгресс-НПА), потребует аннулирования результатов выборов в Национальное Собрание 2 апреля из-за зафиксированных нарушений, говорится в распространенном в пятницу заявлении альянса. "Блок Конгресс-НПА решил обжаловать законность результатов выборов и уполномочить Тиграна Егоряна – представителя организации "Гражданин наблюдатель", осуществлявшей миссию наблюдения за выборами, представить жалобу в ЦИК и конституционный суд с требованием признать недействительными итоги голосования ", - говорится в сообщении. В блоке указали на правонарушения в ходе выборов, связанные, в частности, с раздачей взяток, устрашением, давлением при использовании административных рычагов и криминала, нарушением тайны голосования, контролируемым, открытым и повторным голосованием, сбоями интернет-связи, насилием в отношении журналистов, доверенных лиц и наблюдателей. "В очередной раз грубейшим образом была попрана демократия, а широкомасштабные и организованные нарушения избирательного процесса исключили свободное волеизъявление народа", - отмечается в заявлении. В документе антиконституционным названо и назначение даты голосования на 2 апреля. Согласно законодательству, жалоба первоначально должна быть представлена в ЦИК. Если решение Центризбиркома заявителя не удовлетворит, то он обратится в КС. Ожидается, что Центральная избирательная комиссия примет решение 9 апреля. Это решение может быть оспорено на пятый день со дня опубликования соответствующего постановления.