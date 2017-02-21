Эдвард Налбандян и Федерика Могерини обсудили подготовку предстоящего визита президента Армении в Брюссель

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян накануне провел телефонную беседу с представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини. Как сообщает пресс-служба армянского внешнеполитического ведомства, собеседники обсудили подготовительные работы к предстоящему визиту в Брюссель президента Армении Сержа Саргсяна Эдвард Налбандян и Федерика Могерини коснулись также хода переговоров вокруг нового правового документа между Арменией и ЕС, выразив надежду на то, что переговорный процесс можно будет завершить в ближайшее время.