Минобороны НКР сообщает о снайперских обстрелах с азербайджанской стороны

В ночь на 21-е февраля на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения порядка 75 раз, ведя обстрел из стрелкового оружия различных калибров, в том числе снайперских винтовок, сообщает пресс-служба Министерства обороны Нагорно-Карабахской Республики. За указанный период азербайджанские ВС произвели по армянским позициям более 900 выстрелов. На северно-восточном участке противник активно применял снайперские винтовки, произведя 39 выстрелов. “Передовые подразделения Армии обороны полностью контролируют ситуацию на передовой, продолжая осуществлять надежную оборону боевых позиций”, - отмечается в сообщении.