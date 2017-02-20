Мы не можем сменить нынешний статус-кво на худший статус-кво

Верховный главнокомандующий Вооружёнными силами РА Серж Саргсян сегодня в административном комплексе Министерства обороны РА встретился с участниками оперативного собрания руководящего состава ВС РА. Наша непосредственная внешняя среда сложна, запутана, часто, чрезвычайно противоречива и непонятна. Однако это вовсе не означает, что со всем этим нам нужно просто смириться и сидеть, сложа руки, ждать и смотреть, какие сюрпризы нам преподнесут, сказал Серж Саргсян. «Я говорил и повторяю: то мнение, что мы обречены на неудачу, пока вопрос Карабаха не решён и не ликвидирована блокада, осуществляемая Турцией, - неприемлемо», отметил он. Наши внутренние недостатки не турки и азербайджанцы создают. Недостатки управления нашей страной ничего общего с ними не имеют и они не являются причиной этого. Вопросы организации нашей общественной жизни и хорошего управления - вопросы национальной безопасности. Плохое управление непосредственно влияет на национальную безопасность и обороноспособность страны, отметил Саргсян. Именно по этой причине мы инициировали процесс Конституционной реформы. Наша страна таким образом вступила на этап переломных преобразований, которые должны быть непосредственно ощутимы для вас и ваших семей.

Знаю, что у многих из вас вызывает определённую озабоченность то, что в результате конституционных изменений в невоенный период ликвидирована должность Верховного главнокомандующего. Да, с 2018 года, когда новая Конституция полностью вступит в силу, эта должность отныне предусмотрена только во время войны, подчеркнул он. Во Франции, которая также полупрезидентская республика, исторически сформировался термин "сосуществование". Это та ситуация, когда президент страны представляет одну партию, а премьер-министр и большинство Национального собрания - другую политическую силу. По новой Конституции наше государство переходит к парламентской форме правления. Полномочия премьер-министра Республики и его возможности будут намного шире тех, что в условиях полупрезидентской системы предоставляются сегодняшнему Президенту - Верховному главнокомандующему. Цель в следующем: в одном месте сосредоточить ответственность и полномочия. Если будет необходимость подробнее, наверное, этот вопрос вас очень интересует, я буду готов представить более подробно. Таким образом мы исключили возможность нездоровой конкуренции между президентом и премьер-министром Республики в условиях "сосуществования". Думаю, это очень важно. Хочу, чтобы вы полностью поняли и осознали смысл этих изменений, отметил он. Да, в предвыборный период в нашей стране будут иметь место острые дискуссии, подчас, могут звучать также преувеличенные и раздутые выступления. Конечно, услышите обещания, которые никогда не сбудутся. Уверен, что многие-многие из вас знают и слышали известное выражение, что самая большая ложь звучит перед выборами и после охоты, но не это важно. Важно то, что мы из опыта прежних лет знаем, что Азербайджан в подобных случаях, обычно, активизирует свои антиармянские действия в международных организациях, иногда также пытается предпринять провокации на передовой. Определённые симптомы подобного поведения с их стороны уже заметны, напомнил Серж Саргсян. В первую очередь хочу подчеркнуть, что совершенно уверен в стабильности политической системы Армении. Сколь бы острыми ни были обсуждения, они не нарушат общественного спокойствия. Подобные острые обсуждения и дискуссии будут свидетельствовать нашу силу - высокий уровень и качество самоорганизации общественности Армении. Особо подчёркиваю, что вооружённые силы Республики Армения внепартийны и вне политики. Да, Министр обороны Виген Саргсян возглавил избирательный список Республиканской партии Армении. Однако, не будет никакого пересечения предвыборной пропаганды и осуществления им должностных полномочий. Межпартийных обсуждений в армии не будет и мы тоже их не будем вводить. Более того, предупреждаю всех вас, что подобные попытки, просто, будут наказываться, подчеркнул он. Серж Саргсян не видит оснований для какого-либо прорыва в переговорах в направлении мирного урегулирования проблемы Нагорного Карабаха. В этом случае сохранение равновесия сил между Арменией и Азербайджаном - единственное средство сохранения стабильности и хрупкого мира. «Официальный Баку всё время пытается нас обвинить в попытках затягивания сформировавшегося статус-кво. Это не соответствует действительности. Хочу всех вас заверить, что мы, действительно, желаем, чтобы проблема решилась, но реальность такова, что азербайджанцы предлагают такие решения, которые для нас неприемлемы, следовательно, по этой причине проблема не решается. Когда они поймут, какое решение может стать реальностью, тогда проблема будет урегулирована. По этой причине Азербайджан постоянно идёт на мелкие и большие провокации, чтобы обострить ситуацию на передовой и таким образом напоминать о себе нам и международному сообществу», отметил Саргсян. Приёмы этой пропаганды тщетны и обречены на провал. Наша позиция следующая: уже утвердившееся перемирие нельзя менять на перемирие, утверждаемое на худших условиях. Мы должны вести переговоры и заложить основы для нормальных контактов между двумя народами и установления мира. Да, стороны конфликта должны вести переговоры вокруг мира, основанного на прочных, надёжных и подлежащих проверке механизмах. Первым правильным шагом на этом пути могло быть добросовестное выполнение договорённостей, достигнутых в ходе прошлогодних встреч в Вене и Санкт-Петербурге. Однако, к сожалению, руководство Азербайджана не брезгует даже на самом высоком международном уровне принимать на себя обязательства и на следующий день от них оказываться. Перемирие необходимо преобразовать в мир, однако этого никогда не будет в результате односторонних уступок. Мы чётко оцениваем ситуацию и не ожидаем от Азербайджана односторонних уступок. То же требуем, чтобы руководство Азербайджана осознало это простое, вернее, очень простое обстоятельство. Следовательно, мы не пожалеем энергии и усилий для обеспечения равновесия сил. Мы не нуждаемся в том, чтобы вступать с Азербайджаном в гонку вооружений. Пусть Азербайджан гонится за своими же притязаниями. Однако мы будем уверенно продолжать формирование таких возможностей, которые обеспечат эффективную организацию обороны, а также способность усиленно противодействовать вероятной агрессии противника. В созданных условиях равновесие сил просто незаменимо для жизнедеятельности двух народов. На основе этого равновесия возможно вести переговоры вокруг примирения. Попытки нарушить имеющееся равновесие сил, просто, чреваты опасностью спровоцировать новые военные действия, сказал Серж Саргсян. На глобальном уровне Армения будет продолжать вносить свой вклад в дело укрепления безопасности и стабильности, формирования позитивной повестки в международных отношениях. Свидетельством этого является активное участие Армении в ряде международных миротворческих инициатив.



Я переживаю большую гордость, когда встречая своих зарубежных коллег, а также министров иностранных дел и обороны, от которых слышу слова похвалы в адрес армянских миротворцев. Благодарен армянским военным, в первую очередь, тем, кто готовит эти подразделения, и конечно, тем, кто является членом этих подразделений, за то, что высоко держат имя и честь Армении. Одним из важнейших элементов безопасности Армении является стратегический союз, сформированный Арменией и Россией. Он имеет очень богатую историю и традиции, поскольку армянские и российские военные никогда не были на разных сторонах окопов. Тем не менее, никакой союз не может быть основанным только на эмоциях. Этот союз основан на взаимно чётко осознанных общих интересах и необходимости. Он незаменим для сохранения стабильности в этом регионе. Армения продолжит добросовестно выполнять все свои союзнические обязательства как в рамках армяно-российского союза, так и Договора о коллективной безопасности. Хочу, чтобы все вы очень чётко осознали, что да, также в рамках ОДКБ происходят события, действия, выступления, которые нам не по сердцу, но действие, или выступление, или вообще поведение руководителя какой-либо страны-члена ОДКБ для нас никогда не могут служить основой говорить о том, что членство Армении в ОДКБ уже утратило необходимость. Это, просто, недопустимо, заявил Серж Саргсян. Одновременно мы продолжим формировать оживлённую позитивную повестку с организацией Североатлантического альянса и государствами его членами с целью дельнейшего укрепления международного мира и безопасности. Всё это важные факторы для нейтрализации недоброжелательной, если не сказать - враждебной политики нашего другого соседа - Турции. Одной из радостных вестей последнего периода было соглашение, достигнутое вокруг ядерных программ Ирана. Мы должны со всем вниманием следить за процессами в этом направлении. Не переоценивая наши возможности, мы должны последовательно поощрять стороны этого соглашения добросовестно исполнять принятые на себя обязательства. Армения должна по мере своих сил вносить вклад в дело укрепления режима нераспространения ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения. В этом плане, несомненно, всех нас беспокоят процессы, имеющие место на Корейском полуострове, отметил он.