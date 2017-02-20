Руководитель фракции "Наследие" Заруи Постанджян заявила о своем выходе из рядов одноименной партии. "Очевиден принципиальный, идеологический и программный отход партии "Наследие" от заявленного и пройденного политического пути, что обернулось отказом от принятых партией принципов, идеологии и программ", - написала Постанджян на своей странице в Facebook. По ее словам, вышеуказанный факт сделал несовместимым осуществление политической деятельности и ее членство в партии “Наследие”. “Сообщаю вам, что прекращаю свое членство в партии "Наследие". В то же время я высоко оцениваю 10-летнюю совместную работу и пройденный путь”, - отметила Заруи Постанджян. По итогам переговоров партия “Наследие” вошла в состав блока “Оганян-Раффи-Осканян”. Заруи Постанджян на заседаниях Управления партии высказывалась категорически против данного варианта участия политсилы в выборах.