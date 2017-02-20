В НКР проходит референдум по конституционной реформе

Референдум по конституционной реформе пройдет в понедельник в Нагорно-Карабахской Республике. Проект Конституции Нагорно-Карабахской республики, текст которого был опубликован 16 августа 2016 года, предусматривает президентскую форму правления с широкими полномочиями законодательной власти. По данным, представленным ЦИК НКР, правом на участие в референдуме обладают 102 757 граждан Республики Арцах. За ходом голосования пронаблюдают 104 международных наблюдателя из более чем 30 стран. Для осуществления наблюдательской миссии в Арцах прибыли депутаты из Европейского парламента, представители РФ, Болгарии, Боливии, Германии, парламентов Южной Осетии, Абхазии, Приднестровья и других стран. Кроме того, зарегистрированы более ста местных наблюдателей. Президент НКР Бако Саакян 19 февраля принял группу депутатов Европейского парламента, Народного собрания Болгарии, парламентов Южной Осетии, Абхазии, Приднестровья, экс-посла Германии в Республике Армения Райнера Мореля, прибывших в Арцах с целью осуществления наблюдательской миссии в ходе конституционного референдума.