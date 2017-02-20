Бако Саакян поздравил народ с Днем возрождения Арцаха

Президент Нагорного Карабаха Бако Саакян направил поздравительное послание по случаю Дня возрождения Арцах. В послании, в частности, говорится: Дорогие соотечественники! От имени властей Республики Арцах и от себя лично сердечно поздравляю вас с Днем возрождения Арцаха! 20 февраля 1988-го года вошел в летопись нашего народа как судьбоносный, решающий день, когда мир узнал о непоколебимой воле народа Арцаха жить свободно и независимо. Этот день стал символом общенационального единства и непобедимого духа. Поднялась общенародная волна протеста против чуждого ига, которая превратилась в национально-освободительное движение и привела к воссозданию нашей национальной государственности в соответствии с демократическими ценностями, нормами и принципами международного права. Во имя победы нашей справедливой борьбы пожертвовали своей жизнью храбрые сыны армянского народа, которые своей небывалой отвагой и подвигом создали героические страницы новейшей истории армянского народа. Вечная честь и слава преданным сынам Родины! В течение всех этих лет вместе с нашими сестрами и братьями из Армении и Диаспоры мы строим и обустраиваем дорогой и любимый всеми нами Арцах, защищаем наши историческую землю и очаг, будущее наших детей. Мы не нарушаем чужих прав, но всегда будем защищать свои собственные. Дорогие арцахцы! Вновь поздравляю всех вас с важным государственным праздником и желаю мира и больших успехов свободной и независимой Республике Арцах и всему нашему народу