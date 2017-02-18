Серж Саркисян: «Держите порох сухим»

Не исключается, что в период выборов в Армении Азербайджан попытается вновь прибегнуть к провокациям на границе, об этом на съезде Союза ополченцев «Еркрапа» заявил Серж Саркисян. «Кое-кто в Азербайджане все еще питает иллюзии, что в период выборов Армения становится более уязвимой. Возможно, исходя из этих тщетных иллюзий, они попытаются прибегнуть к новым провокациям», заявил он. Серж Саркисян напомнил, что в Азербайджане в последнее время решили счесть карабахский конфликт своим внутренним делом. «К сожалению, у людей память коротка. Именно такое мышление в свое время привело к обострению ситуации и многочисленным жертвам и лишениям, в первую очередь, азербайджанского народа», сказал Серж Саркисян. Он напомнил, что в 1990-х годах, когда в Азербайджане раз в неделю менялся министр обороны, каждый из них считал своим долгом заявить, что через неделю будет попивать чаи в Степанакерте. Но получилось так, что они лишились возможности пить чай в Агдаме, Физули и других местах. «Мы не желаем страданий азербайджанскому народу, но никому не позволим причинять страдания нашему народу. Будущее Арцаха определит народ Арцаха. А Армения будет стоять за Арцах горой. Все провокации будут получать достойный ответ. Политика, которая строится на иллюзиях, не может иметь будущего. Мы исходим из реального баланса сил, меняя реалии повышением уровня свободы и демократии в стране», отметил Серж Саркисян. Это приведет к более эффективному правлению, что сделает страну более конкурентной и защищенной, добавил он. Тем не менее, он призвал ополченцев держать порох сухим, пока борьба продолжается.