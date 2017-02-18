Глава МИД Армении обсудил со Стефаном де Мистурой урегулирование сирийского кризиса

Участвующий в Мюнхенской конференции по безопасности министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян накануне встретился со спецпосланником генсека ООН по Сирии Стефаном де Мистурой, сообщает пресс-служба армянского внешнеполитического ведомства. Собеседники обсудили усилия, направленные на разрешение сирийского кризиса. Спецпосланник генсека ООН подробно проинформировал о последних событиях и перспективах переговорного процесса", — говорится в сообщении. Стефан де Мистура выразил удовлетворение в связи с тем, что Армения в рамках своих возможностей последовательно оказывает гуманитарную помощь народу Сирии и принимает большое количество пострадавших от кризиса беженцев.