Гагик Царукян бросил вызов

Блок «Царукян» представил 15 приоритетных шагов в случае избрания. Все они в основном носят социально-экономический характер и нацелены на облегчение социального бремени и создание условий для развития малых и средних предприятий. Но в программе есть два пункта, которые касаются снижения цен на газ и электроэнергию. Отмечается, какие выгоды можно получить от «резкого снижения». Однако, два этих пункта примечательны в другом ракурсе. Энергетическая сфера Армении, практически, монополизирована Россией, хотя год назад Армянские электросети у российской Интер РАО выкупил Самвел Карапетян. Все эти годы механизмы ценообразования в этой сфере покрыты тайной, и обществу так и не объяснили внятно, как образуются тарифы. Зато периодически всплывают истории о «потерях», о коррупции в ужасающих масштабах, преференциях для правящей элиты. Эксперты и общество уверены, что «потери» и «левые» линии включены в тарифы, и платит за них народ, тем самым обеспечивая компаниям сверхприбыли. Шаги по снижению тарифов на газ и электроэнергию предпринимали также Овик Абрамян и сменивший его Карен Карапетян, но только при условии, что Электросети и Газпром не лишатся сверхприбылей. Видимо, это было условие России. Однако, программные тезисы Гагика Царукяна предполагают, что прибыли этих компаний снизятся. Это в какой-то мере вызов, брошенный России с одной стороны и Карену и Самвелу Карапетянам с другой. Это выглядит симптоматично на фоне внутриполитических перипетий в Армении. В Армении период «перехода власти», и сразу несколько группировок борются за позиции в новом статус-кво, в том числе, во власти. В прессе периодически появляются вести о том, что возвращение Гагика Царукяна смешало карты Карапетянов. В свою очередь, отмечается, что для Сержа Саркисяна Царукян может сыграть роль своеобразного балансира в период формирования нового статус-кво. Правда, два этих положения – это всего лишь предвыборные обещания, и их невыполнение всегда можно объяснить тем, что блок не получил большинства. Хотя обществу было бы выгоднее, чтобы они реализовались. Тем более, что для этого есть все разумные основания. В программе Царукяна есть также пункт 7 – об отмене штрафов за нарушение «красных линий» и превышение скорости. Этот бизнес, который приписывался окружению Сержа Саркисяна, был недавно «приватизирован».