Минобороны НКР сообщает о минометных и снайперских обстрелах

В ночь на 18-е февраля на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня 64 раза, ведя обстрел из стрелкового оружия различных калибров, в том числе снайперских винтовок, сообщает пресс-служба Министерства обороны Нагорно-Карабахской Республики. За указанный период противник произвел по армянским позициям около 600 выстрелов. В восточном направлении азербайджанские ВС применили 60-миллиметровый миномет (3 снаряда). “Передовые подразделения Армии обороны владеют оперативно-тактической ситуацией на передовой, продолжая осуществлять надежную оборону боевых позиций”, - отмечается в сообщении.