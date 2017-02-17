Блок «Оганян-Раффи-Осканян»: безопасность – приоритет

Возглавивший списки предвыборного блока «Оганян-Раффи-Осканян» экс-министр обороны Армении Сейран Оганян заявил сегодня в ходе пресс-конференции, что главным вопросом политической повестки остается безопасность. «Наше государство пребывает в крайне сложном и конфликтном регионе, и мы не вправе забывать об этом ни на секунду. Если безопасность неполноценна, то все остальные проблемы и задачи придется рассматривать только в контексте безопасности», сказал Сейран Оганян. Он отметил, что безопасность – это не только армия, хотя в Армении это наиболее состоявшаяся система безопасности, уровень которой повысился. Безопасность – это и тыл, - экономика, благосостояние граждан, логика темпов эмиграции и развития общества. «Если следовать действующей модели, то ресурсы для прогресса давно исчерпаны, нам нужна новая экономическая, внешняя политика, новые подходы и новая элита. Только так можно повысить уровень безопасности», сказал он