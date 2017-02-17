Начинается регистрация кандидатов в депутаты парламента

В списки политических сил, представивших заявку на участие в предстоящих в апреле с.г. выборах Национальное Собрание Армении, включены 1539 кандидатов. Об этом, как передает “Арменпресс”, на встрече с журналистами в пятницу сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Армении Тигран Мукучян. Он также проинформировал, что по территориальным спискам от всех политсил в выборах в целом примет участие 1191 кандидат. Наибольшее число кандидатов, баллотирующихся по территориальным избирательным спискам, выдвинулось в Котайкской области, наименьшее - в Тавушской и Арагацотнской областях. Тигран Мукучян также сообщил, что в Котайке по рейтинговой избирательной системе свои кандидатуры выдвинули 110 человек, а в Тавуше и Арагацотне - 60. Документы для участия в выборах в парламент подали в ЦИК правящая Республиканская партия Армении, партии “Армянское возрождение” “Свободные демократы”, Коммунистическая партия Армении, АРФ “Дашнакцутюн”, а также блоки “Елк”(“Выход”), “Оганян-Раффи-Осканян”, “Царукян” и “АНК-НДП”. Очередные выборы в Национальное Собрание Армении назначены на 2-е апреля с.г. Партии и блоки должны представить в центральную избирательную комиссию заявки на участие в выборах с 6-го по 16-е февраля, а по территориальным и пропорциональным спискам - с 16-го по 26-е февраля. Предвыборная кампания стартует пятого марта. Отметим, что это будут первые выборы после принятия изменений в Конституцию Армении по итогам прошедшего в декабре 2015 года референдума. Реформа Основного закона предусматривает переход к парламентской форме правления после истечения срока полномочий действующего президента в 2018 году.