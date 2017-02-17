В Мюнхене состоялась встреча глав МИД Армении и Азербайджана

Накануне, 16 февраля, по инициативе сопредседателей Минской группы ОБСЕ и в их присутствии в Мюнхене состоялась встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана Эдварда Налбандяна и Эльмара Мамедъярова. Об этом сообщает пресс-служба МИД РА. Согласно информации, в ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся дальнейших встреч между главами МИД, а также визита сопредседателей в регион. Ранее 16 февраля в Мюнхене министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Игорем Поповым (Россия), Стефаном Висконти (Франция), Ричардом Хогландом (США), а также личным представителем действующего председателя ОБСЕ, послом Анджеем Каспршиком. Министр Налбандян обратил внимание собеседников на то обстоятельство, что Азербайджан, вопреки своим обязательствам и многочисленным требованиям стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, продолжает нарушать бессрочные трехсторонние соглашения о прекращении огня 1994-1995 гг., сопровождая нарушения угрозами решить карабахскую проблему военным путем. Собеседники подчеркнули необходимость реализации договоренностей, достигнутых на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге, по созданию необходимых условий для продвижения переговорного процесса по мирному урегулированию карабахского конфликта.