Минобороны НКР сообщает о росте числа нарушений перемирия

Рост числа нарушений режима прекращения огня зафиксирован в ночь на 17-е февраля на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск, сообщает пресс-служба Министерства обороны Нагорно-Карабахской Республики. За ночь азербайджанские ВС нарушили режим перемирия 85 раз, ведя обстрел из пушек типа Д-44, минометов, гранатометов и стрелкового оружия различных калибров. За указанный период противник произвел по армянским позициям более 800 выстрелов. В частности, в восточном и северо-восточном направлениях азербайджанские ВС применили пушки Д-44, 60-ти и 82-миллиметровые минометы и гранатометы СПГ-9 и РПГ-7, выпустив в общей сложности 21 снаряд. “Передовые подразделения Армии обороны НКР при необходимости прибегали к ответным действиям, уверенно выполняя поставленную перед ними боевую задачу.В данный момент ситуация на передовой спокойная", - отмечается в сообщении.