Глава МИД Армении встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян встретился в Мюнхене с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Игорем Поповым, Стефаном Висконти и Ричардом Хогландом, а также с личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспшиком. Налбандян обратил внимание присутствующих на то, что, вопреки взятым на себя обязательствам и многочисленным требованиям стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, Азербайджан продолжает нарушать трёхсторонние бессрочные соглашения 1994-95 гг о прекращении огня, сопровождая их угрозами решить вопрос военными средствами. Собеседники подчеркнули необходимость реализации договорённостей, направленных на создание условий для продвижения мирного урегулирования.