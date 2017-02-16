Блок «Оганян – Раффи – Осканян» подал документы в ЦИК

Блок «Оганян – Раффи – Осканян» подал в Центральную избирательную комиссию документы на участие с предстоящих 2 апреля парламентских выборах. Пропорциональный список блока «Оганян – Раффи – Осканян» возглавил экс-министр обороны Сейран Оганян. Второе место у вице-председателя Правления партии «Наследие» Армена Мартиросяна, третье – экс-министра иностранных дел Вардана Осканяна. Четвертую позицию заняла депутат Элинар Варданян, пятую – Ваагн Ованнисян. Лидер партии «Наследие» Раффи Ованнисян занял лишь 11-ое место.