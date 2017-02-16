Странный список «Процветающей Армении»

Партия «Процветающая Армения» представила предвыборные списки, которые возглавит Гагик Царукян.

За ним следуют по списку Ишхан Закарян, Наира Зограбян, Вардан Бостанджян, Микаел Мелкумян, Арарат Зурабян, Тигран Уриханян, Ивета Тоноян, Аргам Абрамян, Вардеван Григорян.

Пресс-секретарь Гагика Царукяна Ивета Тоноян в беседе с журналистами сообщила, что в пропорциональные списки вошли 187 человек, еще 140 баллотируются по рейтинговым спискам. Меморандум о сотрудничестве подписан между ППА и Альянсом, в списки вошли также представители АОД и «Айазн».