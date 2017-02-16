Армянский национальный конгресс обнародовал предвыборные списки

Армянский национальный конгресс обнародовал списки кандидатов на участие в парламентских выборах от АНК и Народной партии Армении. Списки возглавляет Левон Тер-Петросян, за ним следуют Степан Демирчян и Левон Зурабян, который и возглавит предвыборный штаб. В списки также вошли Зоя Тадевосян, Арам Манукян, Гагик Джангирян, Ваагн Хачатрян, Лида Меликян, Давид Матевосян, Степан Минасян, Григор Григорян, Лучине Чалабян, Акоп Акопян, Мясник Малхасян, Самвел Абрамян, Нарине Ованнисян, Аветис Авакян, Роланд Аветисян, Владимир Карапетян, Софья Йордекян, Арман Мусинян, Арег Геворкян