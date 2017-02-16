Омбудсмены Армении и НКР провели встречу с европейским коллегой в Вене

15-го февраля в Вене состоялась рабочая встреча генерального секретаря Европейского института омбудсмена (European Ombudsman Institute) Йозефа Зигеле, Защитника прав человека Армении Армана Татояна и омбудсмена Нагорно-Карабахской Республики Рубена Меликяна. Йозеф Зигеле представил текущую деятельность Европейского института омбудсмена и дальнейшие планы, а Арман Татоян и Рубен Меликян ситуация с правами человека в Армении и НКР соответственно, а также существующие вызовы и пути их преодоления. Р. Меликян также представил результаты миссии по сбору фактов учиненных Азербайджаном зверств в ходе апрельской войны 2016 года. Стороны обсудили также последние события вокруг дела Лапшина. Следует отметить, что Институт омбудсмена Арцаха с 2009 года является индивидуальным членом Института европейского омбудсмена Европейского института омбудсмена.