ВС Азербайджана ночью стреляли по армянским позициям из гранатометов и минометов

В ночь на 16-е февраля на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня 44 раза, ведя обстрел из стрелкового оружия различных калибров, сообщает пресс-служба Министерства обороны Нагорно-Карабахской Республики. За указанный период противник произвел по армянским позициям около 500 выстрелов. Помимо стрелкового оружия, в восточном направлении азербайджанские ВС применили 60-миллиметровый миномет(1 снаряд) , станковый противотанковый гранатомет(4 снаряда). “Передовые подразделения Армии обороны НКР полностью контролируют ситуацию на передовой, продолжая уверенно нести боевое дежурство”, - отмечается в сообщении.