140 миллионов долларов для Воротанского гидрокаскада

ЭкоЛур Компания Contour Global Hydro Cascade, эксплуатирующая Воротанский гидрокаскад, получила инвестиционный пакет размером 140 миллионов долларов. Пакет включает в себя кредит размером 45 миллионов из средств Международной финансовой корпорации IFC, входящей в группу Всемирного банка, 65 миллионов из средств Германского банка развития и еще 30 миллионов из средств Германской корпорации инвестиция и развития. IFC является одним из акционеров Воротанского гидрокаскада, в размере 20%. Воротанский гидрокаскад был приватизирован в 2015 г. Он включает в себя Татевскую, Шамбскую и Спандарянскую гидроэлектростанции, и 5 водохранилищ – Спандарянское, Шамбское, Татевское, Толорсское, Ангехакотское. Воротанский гидрокаскад покрывает 15% вырабатываемой электроэнергии Армении, Его суммарная установленная мощность составляет более 400 МВт, а объем годовой выработки электроэнергии достигает до 1,16 млрд кВт.ч.