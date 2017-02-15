АРФ Дашнакцутюн огласила списки

Пропорциональные списки АРФД на предстоящих в апреле парламентских выборах возглавит член Верховного органа партии Армен Рустамян. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил член ВО АРФД Агван Варданян. Первая десятка выглядит следующим образом – Армен Рустамян, Агван Варданян, Давид Локян, Арменуи Кюрегян, Левон Мкртчян, Арцвик Минасян, Армен Бабаян, Рузанна Аракелян, Спартак Сейранян и Микаел Манукян. Предвыборный штаб возглавит Агван Варданян. В рейтинговые списки вошли 170 человек. По словам Агвана Варданяна, они не будут соревноваться между собой, а станут работать на получение голосов для партии. Армен Рустамян назвал предстоящие выборы в Армении уникальными. Он заявил, что АРФД идет на выборы с лозунгом «Новое начало, справедливая Армения». «Мы действительно видим новое начало, но для этого нужна власть нового качества, которая сможет решить стоящие перед страной задачи», сказал Рустамян. По его словам, новый избирательный порядок позволяет сформировать власть путем выборов и даже сменить власть.