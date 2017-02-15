Шаварш Кочарян: Нет альтернативы международному признанию Нагорного Карабаха

Азербайджан изначально взял на вооружение политику силового решения нагорно-карабахского конфликта, и придерживается ее по сей день. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян на проходящей в Ереване конференции «Прорыв блокады Степанакерта. 25 лет спустя». Об этом сообщает news.am. «Если раньше Азербайджан скрывал это, то теперь открыто говорит. Стоит вспомнить недавнее заявление президента этой страны о том, что все происходящее - их внутреннее дело. Власти Азербайджана не отказались от проводимой на государственном уровне политики терроризма», - подчеркнул замминистра. По его словам, мы имеем дело с субъектом, который готов в любой момент отказаться от договоренностей. Это в первую очередь касается соблюдения режима перемирия. В контексте сказанного, Шаваш Кочарян подчеркнул – то, что в свое время Армения тоже подписала соглашение о перемирии, делает документ международным, и это обязывает Азербайджан выполнять его. В противном случае Азербайджан попытался бы хитрить. Замминистра также отметил, что Мадридский документ предполагает пакетное решение путем компромиссов. «Но все понимаем, что пакетный вариант может быть реализован поэтапно. Если мы имеем дело с субъектом, который готов отказаться от обязательств, это значит, что когда он добьется выгодной позиции, откажется дальше выполнять свои обязательства», - отметил Кочарян. По его словам, остается одна миссия – ее выполняют посредники - не дать возобновиться военным действиям. «Позиция Азербайджана подтверждает – нет альтернативы международному признанию Нагорного Карабаха», - заключил Кочарян. «Степанакерт был в осаде. Из Шуши и Ходжалу били по городу из орудий и «Градов». Люди не могли даже похоронить родных. Ждали, когда опустится туман или стемнеет. Люди жили в подвалах. Из «удобств» был только газ, и то потому, что если бы они (азербайджанцы – ред) отключили газоснабжение Степанакерта, отключилось бы снабжение азербайджанской части. В Степанакерт могли попасть только на вертолете, и то бреющим полетом. Люди голодали. Было время, когда в месяц на душу приходилось меньше килограмма муки. Везли в Степанакерт мешки с мукой, назад везли раненых. Даже дети по звуку различали, из какого орудия стреляют», - поделился воспоминаниями Шаварш Кочарян. Об этом сообщает news.am.