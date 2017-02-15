«Свободные демократы» и партия Гранта Багратяна «Свобода» выступят единым списком

Депутат Национального Собрания Армении, председатель партии «Свобода» (Азатутюн) Грант Багратян оставил запись на своей странице в соцсети Facebook, сообщив, что примет участие в предстоящих парламентских выборах совместно с партией «Свободные демократы». Он сообщил, что список возглавит Хачатур Кокобелян, а он будет кандидатом на пост премьер-министра от совместного списка. «Кандидатом на пост премьер-министра от совместного списка партий «Свобода» и «Свободные демократы» будет Грант Багратян, который возглавит также парламентскую фракцию», - сказано в сообщении.