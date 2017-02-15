«Свободные демократы» и партия Гранта Багратяна «Свобода» выступят единым списком

  • Lragir.am
  • Страна - 15 Февраля 2017, 10:38
Депутат Национального Собрания Армении, председатель партии «Свобода» (Азатутюн) Грант Багратян оставил запись на своей странице в соцсети Facebook, сообщив, что примет участие в предстоящих парламентских выборах совместно с партией «Свободные демократы».

Он сообщил, что список возглавит Хачатур Кокобелян, а он будет кандидатом на пост премьер-министра от совместного списка.

«Кандидатом на пост премьер-министра от совместного списка партий «Свобода» и «Свободные демократы» будет Грант Багратян, который возглавит также  парламентскую фракцию», - сказано в сообщении.

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