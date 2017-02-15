Минобороны НКР сообщает о минометных обстрелах с азербайджанской стороны

В ночь на 15-е февраля на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня 45 раз, ведя обстрел из стрелкового оружия различных калибров, сообщает пресс-служба Министерства обороны Нагорно-Карабахской Республики. За указанный период противник произвел по армянским позициям более 600 выстрелов. Помимо стрелкового оружия, в восточном направлении азербайджанские ВС применили 60-ти и 82-миллиметровые минометы, выпустив 3 снаряда. “Передовые подразделения Армии обороны НКР для подавления наступательной активности противника прибегли к ответным действиям, продолжая осуществлять надежную оборону боевых позиций, - отмечается в сообщении.