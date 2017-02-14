Опубликован список РПА – его возглавит Виген Саркисян

Пропорциональные списки Республиканской партии Армении на предстоящих парламентских выборах возглавит министр обороны Виген Саркисян. Только что завершилось заседание Исполнительного органа РПА, в ходе которого были утверждены партийные списки. Споуксмен РПА Эдуард Шармазанов сообщил, что список возглавит Виген Саркисян. На второй строчке – Тарон Маркарян, на третьей – Арпине Ованнисян. Четвертое и пятое место займут Ара Баблоян и Армен Амирян. В списке 64 фамилии. В первой десятке Армен Ашотян, Эдуард Шармазанов, Маргарит Есаян, Самвел Фарманян и Карен Авакян. По словам Шармазанова, предвыборный штаб на сей раз возглавит Исполнительный орган партии.