Конгрессмены призвали Трампа признать Геноцид армян

Лидеры Комитета по армянским вопросам Конгресса США обратились к коллегам с просьбой призвать президента Трампа признать Геноцид армян, сообщает Армянский национальный комитет Америки (АНКА). АРЦАХПРЕСС - Исполнительный директор АНКА Арам Амбарян обратился к армянам с просьбой подписать петицию, призывающую Трампа признать Геноцид армян и прекратить политику отрицания Турции. Для этого необходимо попросить своего представителя в Конгрессе присоединиться к письму Комитета по армянским вопросам. Письмо подписали члены Комитета Фрэнк Паллоне, Джеки Спиер, Дэвид Трот и Дэвид Вальдадо, а также Адам Шифф и Гус Билиракис. В письме отмечается, что, признав Геноцид армян, США воздадут должное убитым во время Геноцида армян, а также отметят настойчивость и решительность тех, кто выжил, а также многих американцев армянского происхождения, работающих для страны по сей день. В заключении, конгрессмены призывают Трампа назначить 24 апреля днем памяти Геноцида армян.