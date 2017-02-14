Виген Саркисян: В Азербайджане к нацменьшинствам дискриминационное отношение

Случай с попросившим убежище в Армении гражданином Азербайджана Шаином Мирзоевым свидетельствует о дискриминационном отношении к нацменьшинствам в Азербайджане. Об этом в беседе с журналистами заявил министр обороны Армении Виген Саркисян. «Мы получили прошение от гражданина Азербайджана и, обсудив все детали, пришли к выводу, что оснований для отказа от убежища нет», сказал он. Напомним, что гражданин Азербайджана, этнический талыш Шаин Мирзоев вместе с семьей попросил убежища в Армении, заявив о подавлении религиозных и культурных прав.