На линии соприкосновения ночью было относительно спокойно - Минобороны НКР

Ситуация на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск в ночь на 14-е января была относительно спокойной, сообщает пресс-служба Министерства обороны НКР. Азербайджанские ВС нарушили режим прекращения огня более 35 раз, ведя обстрел из стрелкового оружия различных калибров. Противник произвел по армянским позициям около 400 выстрелов. "Передовые части Армии обороны продолжают полностью контролировать ситуацию на передовой, уверенно выполняя поставленную перед ними боевую задачу", - отмечается в сообщении.