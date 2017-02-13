После выборов начнется самое интересное

Чем ближе день завершения выдвижения, тем возможность создания единого блока меньше, об этом сегодня заявил лидер партии «Единение» Вардан Осканян, комментируя вероятность присоединения блока Оганян-Раффи-Осканян к блоку Гагика Царукяна. «Мы все работаем в оппозиционном поле, у нас свой электорат, пойдем на выборы, а после них можно уже будет обсуждать», сказал он. Осканян опроверг информацию Виктора Даллакяна о том, что списки в блоке «курировал» Самвел Бабаян. Он сказал, что переговоры пока продолжаются, и блок все еще открыт для сотрудничества. Осканян отметил, что во имя смены власти в Армении они готовы к сотрудничеству с какими угодно силами. «Смена власти в Армении необходима как хлеб, она востребована народом, и мы обязаны приложить все усилия, чтобы достичь успеха. Все на этом не закончится, думаю, самое интересное может начаться после выборов», сказал он.