Блок «Оганян-Раффи-Осканян» сделал заявку на перемены в стране

"Сегодня исторический день в истории Армении, ибо военный деятель, генерал, опытный дипломат и «Наследие» решили, что вызовы, перед лицом которых оказалась Армения, настолько велики, что следует объединить усилия. Сегодня мы даем старт новому качеству, новой харизме, новому движению. Мы говорим – независимость Армении, территориальная целостность Арцаха», заявил сегодня Раффи Ованнисян после подписания меморандума о создании предвыборного блока «Оганян-Раффи-Осканян». Раффи Ованнисян убежден, что нелегитимная власть доживает последние дни. Лидер партии «Единение» Вардан Осканян» заявил, что настал один из редких шансов изменить что-то в стране. «Мы не сомневаемся, что в стране очень быстро многое можно изменить. Развитию, стабильности и безопасности препятствуют власти», заявил он. Сейран Оганян отметил, что ключевыми для них станут будущее Армении, ее развитие и безопасность граждан. В основу формирования национальных гарантий должен быть заложен человек, солдат, рядовые граждане, развитие экономики, формирование стратегических программ. Оганян указал на важность решения задач безопасности. У армии должен быть мощный тыл, заявил он. «Нужно устранить пропасть между властью и народом», заявил Оганян.