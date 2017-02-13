Предвыборный блок Оганян-Раффи-Осканян состоялся

Только что в Ереване состоялось подписание меморандума о создании предвыборного блока «Оганян-Раффи-Осканян». Вице-председатель партии «Наследие» Армен Мартиросян зачитал текст меморандума, в котором отмечается необходимость в стране качественно новой власти, а также широкой консолидации с целью повышения уровня жизни и решения проблем, связанных с защитой прав человека и других задач. «Отмечая важность предстоящих парламентских выборов, мы пригли к согласию участвововать в выборах совместно», говорится в меморандуме.