Предвыборный блок Оганян-Раффи-Осканян состоялся

  • Lragir.am
  • Страна - 13 Февраля 2017, 14:33
Фото Civilnet
Фото Civilnet
Только что в Ереване состоялось подписание меморандума о создании предвыборного блока «Оганян-Раффи-Осканян».

Вице-председатель партии «Наследие» Армен Мартиросян зачитал текст меморандума, в котором отмечается необходимость в стране качественно новой власти, а также широкой консолидации с целью повышения уровня жизни и решения проблем, связанных с защитой прав человека и других задач.

«Отмечая важность предстоящих парламентских выборов, мы пригли к согласию  участвововать в выборах совместно», говорится в меморандуме. 

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