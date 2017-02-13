Виктор Даллакян рассказал о списке, подготовленном Самвелом Бабаяном

Председатель партии «Третья республика» Виктор Даллакян созвал сегодня пресс-конференцию, в ходе которой разъяснил причины своего неприсоединения к предвыборному блоку Сейран Оганян – Вардан Осканян – Раффи Ованнисян. Он, фактически, обвинил партию «Единение» Вардана Осканяна в невыполнении ранее принятых договоренностей. Кроме того, Даллакян отметил, что предвыборные списки для блока подготовил Самвел Бабаян, который, по его словам, лоббирует интересы «Единения». Даллакян сказал, что первыми в списке идут Оганян, Ованнисян и Осканян. За ними следуют Элинар Варданян, Андраник Теванян, Ваге Ованнисян, Армен Мартиросян, Сусанна Мурадян, Ерванд Бозоян, Степан Маркарян. «Таким образом, 7 из 10 первых мест занимают представители «Единения». Думаю, комментарии излишни, сказал Даллакян. Он отметил, что договоренность о создании Совета не была реализована, между тем, именно этот Совет должен был составлять списки, программы и прочее. «По сути, Сейран Оганян признает в качестве своей платформы партию «Единение». Это неприемлемо с политической и политологической точки зрения. Я готов занять последнее место в любом списке, но только если работает команда, которая формируется на платформе равноправного сотрудничества партий», сказал Даллакян.