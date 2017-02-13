Шармазанов: РПА не станет препятствовать смене даты парламентских выборов в Армении

Вопрос о смене даты парламентских выборов в Армении обсуждается в правовом поле. Об этом заявил сегодня после заседания Исполнительного органа правящей Республиканской партии Армении пресс-секретарь РПА, вице-спикер Национального Собрания Армении Эдуард Шармазанов. Он напомнил, что на состоявшемся 6 февраля заседании НС РА руководитель оппозиционной фракции «Армянский национальный конгресс» Левон Зурабян сообщил, что АНК обратится в Конституционный суд РА для проверки конституционности решения о назначении даты парламентских выборов на 2 апреля с.г. Для представления данного предложения на рассмотрение КС РА депутатам необходимо собрать 27 подписей. По состоянию на 10 февраля инициативу поддержали 19 депутатов. По словам Шармазанова, решения КС РА не могут обсуждаться и обязательны для выполнения. Что касается изменения даты выбора путем политического консенсуса, то Шармазанов отметил: после парламентских дебатов стало очевидно одно – не все политические силы согласны с переносом дня голосования. «Мы заявляли, что когда все участвующие в избирательных процессах блоки, партии достигнут согласия, мы не будем создавать искусственных препятствий. На данный момент полноценного согласия на политической арене нет», – сказал Шармазанов. Отметим также, что он озвучил имена самых известных кандидатов, включенных в окружные избирательные списки РПА. Президент Армении Серж Саргсян 29 декабря 2016 года подписал указ о назначении выборов в Национальное Собрание (парламент) республики на 2 апреля 2017 года. Центральная избирательная комиссия Армении на заседании 9 января 2017г. утвердила график основных мероприятий по подготовке к выборам в НС. Согласно графику, предвыборная кампания начнется 5 марта, завершится 31 марта. Голосование начнется 2 апреля в 08:00 (по ереванскому времени), завершится в 20:00. Предварительные итоги голосования будут подведены и обнародованы 3 апреля до 20:00. Это будут первые общереспубликанские выборы после конституционного референдума 6 декабря 2015 года: Армения совершит переход к парламентской модели правления. Об этом сообщает Panorama.am.