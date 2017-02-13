Минобороны НКР сообщает о росте напряженности в Карабахе

Рост напряженности зафиксирован в ночь на 13-е февраля на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск, сообщает пресс-служба Министерства обороны Нагорно-Карабахской Республики ВС Азербайджана нарушили за ночь режим прекращения огня около 80 раз, ведя обстрел из пушек типа Д-44, минометов, гранатометов и стрелкового оружия различных калибров. За указанный период противник произвел по армянским позициям более 950 выстрелов. В восточном направлении азербайджанские ВС применили пушки Д-44, выпустив 13 снарядов, а в северном и восточном направлениях – 60-ти и 82-миллиметровые минометы и гранатометы, выпустив в общей сложности 49 снарядов, из которых 41 из минометов, а 8 - из гранатометов. “Передовые подразделения Армии обороны пристально следили за развитием ситуации на передовой, предпринимая необходимые действия для подавления наступательной активности противника”, - отмечается в сообщении.